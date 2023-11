Polizia di Ravenna. Consegna la Sciarpa tricolore ai commissari Di Bitetto, Fiorentino, Giannaccaro, Rivola e Gallucci

Consegna la Sciarpa tricolore ai commissari della Polizia di Stato. Lunedì si è svolta a Roma, presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato, in video collegamento con tutte le Questure d’Italia, la cerimonia di consegna della sciarpa tricolore ai nuovi funzionari del ruolo direttivo, alla presenza del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani. A Ravenna, il Vicario del Questore Paola Liaci ha consegnato la sciarpa tricolore ai neo cinque commissari in servizio nella provincia, Giuseppe Di Bitetto, Enzo Fiorentino, Gian Paolo Giannaccaro, Valter Rivola e Rosario Gallucci. Nel corso della cerimonia, che ha avuto luogo presso la sala stampa della Questura, Liaci ha evidenziato come il forte spirito di appartenenza e la lunga esperienza operativa maturata dai cinque commissari, abbiano determinato la grande professionalità con la quale questi poliziotti svolgono ogni giorno il proprio dovere al servizio della collettività. La sciarpa tricolore simboleggia le delicate ed alte funzioni che vengono assegnate dalla legge ai funzionari della Polizia di Stato, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ma, soprattutto conferisce solennità alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.