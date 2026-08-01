Piscina Ravenna. La nuova vasca prende forma: «Non vediamo l’ora di riaprire»

La nuova vasca da 25 metri della piscina comunale è ormai realtà. Ieri Coopernuoto, la società che gestisce l’impianto Gambi, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook tre fotografie che mostrano la vasca ormai riempita d’acqua, accompagnate da un messaggio che lascia trasparire tutta l’attesa per la riapertura: «Sentite anche voi il suono dell’acqua che scorre? È il nuovo impianto di Ravenna che prende forma, dopo mesi di lavoro e progettazione. Non è ancora finita. Ma è già bellissima!». A confermare che il cantiere procede secondo i tempi stabiliti è il direttore della piscina comunale, Paolo Zuntini. «Siamo ovviamente soddisfatti della situazione, in quanto stiamo rispettando il cronoprogramma dei lavori e a settembre la nuova vasca sarà di sicuro disponibile. Non vediamo l’ora di riprendere l’attività, anche perché adesso siamo del tutto fermi». Resta invece ancora da definire la data precisa della riapertura.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola sabato 1 agosto 2026