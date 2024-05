Pioggia forte e grandine, allagamenti nella zona fra Lugo e Imola VIDEO

RAVENNA. Un forte temporale ha provocato allagamenti oggi pomeriggio fra Imola e Lugo. Particolarmente colpita la zona di Mordano (in provincia di Bologna) e Bagnara (Ravenna) dove sono caduti in poco tempo 60 mm di acqua. Alcune strade si sono allagate rendendo impossibile la circolazione delle auto. La forte pioggia e in certi casi la grandine hanno colpito anche altre località. Campi allagati tra Faenza, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola e Russi. In particolare l’autostrada A14 è stata colpita da una forte grandinata che ha creato problemi alla circolazione. Il tempo nelle prossime ore dovrebbe migliorare ma nel pomeriggio di domani è ancora forte il rischio di acquazzoni violenti.

Meteoroby riferisce che a Lugo sud sono caduti 56,9 mm di acqua, a Solarolo 42,6.