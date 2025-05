Pini di Lido di Savio, il comitato: “Il Tar ha respinto la revoca della sospensiva dell’abbattimento richiesta dal Comune”

Il Tar ‘salva’ dall’abbattimento, almeno per ora, i pini di Lido di Savio, al centro di uno scontro tra il Comune di Ravenna e il Comitato ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’. Ne dà notizia lo stesso Comitato, spiegando che, dopo la sospensiva concessa dai giudici amministrativi - che avevano dato lo ‘stop’ alle motoseghe a seguito del ricorso di un gruppo di cittadini - l’amministrazione “ha colto l’occasione della caduta di un albero a Rimini, per chiedere, il giorno stesso della caduta, la revoca della sospensiva”. La richiesta del Comune è però stata respinta dal Tar, e quindi “il destino dei pini di viale Romagna è rimandato all’udienza del 15 maggio” davanti al Tribunale amministrativo. Nella richiesta di annullamento della sospensiva, dettagliano dal Comitato, “il Comune, oltre a calcare la mano sull’albero caduto a Rimini, albero di cui non si sa nulla, se fosse danneggiato, malato, rovinato da lavori stradali”, insiste, tra le altre cose, “sul fatto che gli alberi di Lido di Savio siano stati privati della pavimentazione che li circondava, sostenendo che in questo modo non siano più sicuri”. Ma la pavimentazione “è stata tolta poco prima delle prove di trazione”, scrive il gruppo di cittadini che si oppone all’abbattimento. Dunque, chiedono i rappresentanti del Comitato, “il Comune avrebbe, diciamo così, ‘danneggiato’ gli alberi prima di sottoporli alle prove?”. Ad ogni buon conto, osservano con soddisfazione dal Comitato, “dopo poche ore il Tar ha respinto la richiesta di annullamento della sospensiva degli abbattimenti”, quindi per il momento tutto resta fermo, in attesa dell’udienza del 15 maggio.