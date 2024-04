Piazza XIII Giugno a Lugo, battaglia infinita. Depositato il ricorso al Consiglio di Stato

Il Comune di Lugo ha formalizzato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza con cui il Tar dell’Emilia-Romagna a gennaio si era espresso in merito all’annosa vertenza che contrappone l’amministrazione e l’Unione della Bassa Romagna a Italiana Assicurazioni spa e Foro Boario srl in merito ai lavori su piazza XIII Giugno. I giudici bolognesi non erano stati teneri con la Rocca, riconoscendo «la corresponsabilità dell’Amministrazione nella determinazione del deterioramento che ha investito piazza XIII Giugno», ragion per cui la Rocca si era vista respingere le domande di risarcimento del danno «da disservizio e d’immagine», e pertanto Foro Boario è stata condannata a pagare solo la metà dei 575.189 euro di danno materiale quantificato in sede di accertamenti tecnici. In questi giorni il Servizio Segreteria Generale dell’Unione ha depositato la determinazione dirigenziale con cui si procede alla costituzione in giudizio dell’ente.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola