Pesce luna trovato morto a Marina di Ravenna. D’Acunto (Cestha): «Evento raro, possibile morte naturale»

Un esemplare di pesce luna è stato trovato morto sulla spiaggia nella zona della diga del molo a Marina di Ravenna. Sul posto è intervenuto il personale del Cestha per un primo sopralluogo.

Secondo quanto riferito dal direttore Simone D’Acunto, dall’ispezione esterna non sono emerse ferite evidenti e l’ipotesi più probabile è quella di una morte naturale. La carcassa è stata recuperata e trasferita a Padova, dove verranno effettuate ulteriori analisi per chiarire con precisione le cause del decesso.

L’animale, spiegano dal Cestha, era stato avvistato nei giorni precedenti vicino alla riva e successivamente accompagnato di nuovo al largo. Il pesce luna non è una presenza frequente nell’Adriatico, anche se esemplari di questa specie vengono segnalati mediamente ogni due anni nel Mediterraneo e nel bacino adriatico.