Perseguitano per mesi un uomo a Bagnara di Romagna: denunciati 7 minorenni

Da settembre, un gruppo di sette minorenni aveva preso di mira un 56enne con “molestie reiterate” a Bagnara di Romagna. L’uomo “esasperato dai continui episodi di disturbo causati dal gruppo” ha sporto denuncia e i Carabinieri hanno fatto gli accertamenti per identificare tutti i membri del gruppo e “porre fine alle condotte illecite, intervenendo con decisione affinché la tranquillità e le consuete condizioni di convivenza cittadina ritornassero alla normalità”. I comportamento dei ragazzini, infatti, fa sapere l’Arma, “oltre a prendere di mira il singolo cittadino, avevano finito per turbare pesantemente la quiete dell’intero paese, creando un diffuso clima di disagio”. Della denuncia è stata informata l’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.