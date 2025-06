Per Musca condanna definitiva per bancarotta. In Cassazione 6 anni e 3 mesi all’ex vicesindaco di Ravenna

Condanna definitiva in Cassazione per Giuseppe Musca, al processo per bancarotta fraudolenta nel quale sono imputati anche la moglie Susi Ghiselli e il figlio Nicola Musca. Per l’imprenditore ed ex vicensindaco ravennate la pena è stata però rideterminata ed è passata da 6 anni e mezzo a 6 anni e 3 mesi di reclusione dopo che la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello limitatamente all’aumento della pena per uno dei capi di imputazione. Annullata anche l’applicazione delle pene accessorie con il rinvio alla Corte d’appello per la rideterminazione. Torneranno in Appello invece

i fascicoli relativi alle posizioni

della moglie e del figlio dell’imprenditore