Per le spiagge di Ravenna e Cervia ecco 67 nuovi assistenti bagnanti

Sono 67 i nuovi assistenti bagnanti della provincia di Ravenna che hanno conseguito il brevetto MIP (mare, acque interne e piscine) della Federazione Italiana Nuoto, grazie anche collaborazione con la Cooperativa Spiagge Ravenna la Cooperativa Bagnini di Cervia, che ha messo a disposizione i mosconi per le lezioni di voga.

Gli allievi, 50 su Ravenna e 17 su Cervia, hanno affrontato un percorso formativo di tre mesi e mezzo, seguiti dai maestri di salvamento Luca Brigliadori, Matteo Lucchi e Paolo Vandini, responsabile territoriale della Federazione Italiana Nuoto Salvamento.

Durante i corsi sono intervenuti medici ed esperti di primo soccorso per fornire ai partecipanti le competenze necessarie a sorvegliare le spiagge e le piscine, dando un’importante opportunità di occupazione a molti giovani del territorio in un settore dove c’è sempre più richiesta di personale, anche da parte di parchi di divertimento, strutture ricettive e termali. La prova finale, che si è svolta in aula, in piscina e al mare, è stata valutata dalle autorità della Capitaneria di Porto. I partecipanti sono abilitati alla sorveglianza balneare, al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.