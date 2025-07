Pd Ravenna, Proni segretaria. «Verso il congresso con spirito unitario, favorendo un confronto aperto, plurale e costruttivo»

RAVENNA. L’assemblea provinciale del Partito Democratico di Ravenna, riunitasi nella serata di ieri, ha eletto all’unanimità Eleonora Proni come nuova segretaria. Un incarico temporaneo che accompagnerà il partito fino allo svolgimento del congresso previsto per il prossimo autunno. La decisione è maturata dopo le dimissioni di Alessandro Barattoni, eletto sindaco di Ravenna alle recenti elezioni amministrative. Un passaggio che segna una nuova fase nella vita politica del partito, nel segno della continuità e della responsabilità collettiva.

«Ringrazio l’assemblea per la fiducia – ha detto Eleonora Proni. Ho dato convintamente la mia disponibilità a guidare il partito in questa fase di passaggio, particolarmente delicata ma anche ricca di prospettive. L’obiettivo che ci diamo è quello di accompagnare il PD verso il congresso con spirito unitario, favorendo un confronto aperto, plurale e costruttivo, capace di valorizzare il grande lavoro svolto in questi anni e di affrontare con coraggio le sfide che abbiamo davanti».

La proposta di affidare a Proni questo ruolo è stata presentata alla luce della sua lunga esperienza politica e istituzionale, nonché del profondo legame con il territorio e con la comunità democratica ravennate. Sindaca di Bagnacavallo per dieci anni e oggi consigliera regionale, Proni è stata segretaria provinciale dal 2016 al 2017, sapendo interpretare con competenza e passione i valori del centrosinistra, rappresentando una figura di sintesi capace di garantire equilibrio, ascolto e visione.

L’assemblea provinciale ha rivolto un ringraziamento ad Alessandro Barattoni per il lavoro svolto in questi anni alla guida del partito, riconoscendone il ruolo fondamentale nella costruzione di un progetto politico che ha portato alla vittoria elettorale del centrosinistra nella provincia e alla sua elezione a sindaco di Ravenna.

Alla riunione era presente anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ha sottolineato il valore politico di questo passaggio, augurando buon lavoro a Eleonora Proni e rinnovando la gratitudine a Barattoni per l’impegno profuso nel rafforzare il Partito Democratico sul territorio.