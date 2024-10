Pd: Meloni spieghi a che titolo il generale Figliuolo passa documenti a Ugolini

A che titolo il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione post alluvione del 2023, passa documenti alla candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna Elena Ugolini? Lo chiedono direttamente alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, i parlamentari del Pd eletti in Emilia-Romagna. Il gruppo dem alla Camera ha presentato un’interrogazione a Meloni e Musumeci per chiedere “di fare chiarezza” sulla rivelazione della stessa Ugolini che, incontrando a Faenza i comitati degli alluvionati dell’Unione della Romagna faentina, ha detto loro di essere pronta a rendere disponibili “migliaia di documenti” che Figliuolo le ha “mandato”. Documenti che ha detto, in quell’occasione, di poter fornire “su richiesta”; stamattina ha tenuto a specificare che sono pubblici e online. L’episodio venuto a galla con il verbale della riunione di Faenza, dicono i deputati dem, proverebbe “l’esistenza di un rapporto diretto tra il commissario per l’alluvione, il generale Figliuolo, e la candidata del centrodestra Ugolini, nonostante quest’ultima non rivesta alcun ruolo istituzionale”. L’interrogazione (presentata da Andrea Gnassi e sottoscritta da Ouidad Bakkali, Andrea De Maria, Paola De Micheli, Ilenia Malavasi, Virginio Merola e Stefano Vaccari) chiede alla presidente del Consiglio e al ministro per la Protezione civile “di chiarire la natura e la provenienza di tali documenti e a che titolo sarebbero stati trasmessi a una privata cittadina, sollevando dubbi su possibili implicazioni elettorali a ridosso delle elezioni regionali per il rinnovo della presidenza della regione e del Consiglio regionale”.