Pazienti molestate dalla guardia medica a Ravenna e Cervia. Dottore a giudizio

Quattro pazienti molestate. Una in più rispetto a quelle inizialmente conteggiate nell’ambito dell’inchiesta che lo scorso settembre ha portato agli arresti domiciliari una guardia medica turistica estiva in servizio a Lido Adriano e Pinarella. Nei confronti del dottore, un urologo 68enne in pensione, di origine straniera e residente fuori regione, è stato ora notificato il decreto che dispone il giudizio immediato. Significa che le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Cervia-MilanoMarittima hanno raccolto sufficiente materiale probatorio tale da portare direttamente a processo l’indagato, così come chiesto dal sostituto procuratore Lucrezia Ciriello, titolare del fascicolo aperto per violenza sessuale aggravata.

