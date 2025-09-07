Parrocchia unica per il centro storico

Monsignor Ghizzoni ha anche annunciato nuove nomine per enti e Fondazioni che fanno parte della vita della Diocesi. Daniela Biondi è la prima donna ad essere nominata direttrice della Caritas diocesana. Ad affiancarla, come vicedirettore sarà il diacono Anton Diac. Don Alain Gonzalez Valdes, finora direttore della Caritas, assume l’incarico di direttore di Santa Teresa. Ad affiancarlo, come vicedirettore, Matteo Casadio, finora responsabile del Ramo Ets della Fondazione.Don Rosino Gabbiadini, parroco in solido di San Giovanni in Fonte è nominato anche direttore della biblioteca diocesana e don Paolo Szczepaniak, parroco di San Rocco, direttore dell’Archivio arcivescovile. Don Pietro Parisi, cappellano di Santa Maria Maddalena e assistente di Unitalsi, Mac e Cvs diventa assistente diocesano dell’Azione Cattolica, al posto di don Paolo Pasini che resta assistente dell’Acr (Azione Cattolica dei ragazzi).