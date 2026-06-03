Park Hotel di Marina, lavori in corso. Il cartello affisso “Prossima apertura”

RAVENNA - Il destino del Park Hotel di Marina di Ravenna si riaccende grazie ad un cartello con una scritta tanto semplice quanto speranzosa: «Prossima apertura». Sullo sfondo, le impalcature circondano l’imponente albergo di viale delle Nazioni per un intervento di manutenzione che appare piuttosto impegnativo. Sono sei, secondo la documentazione esposta, le aziende coinvolte nei lavori. Il Park Hotel, struttura a quattro stelle, è chiuso dal 2020. Dopo la pandemia non ha più aperto i battenti, nonostante molti appelli della pro loco e del Comune. Con il quale, nei mesi scorsi, ci sono stati anche alcuni contatti. La passata amministrazione aveva sondato gli umori di una cordata di imprenditori potenzialmente interessata a rilevare la struttura. Non se ne è fatto nulla.

La giunta guidata dal sindaco Alessandro Barattoni, insediatosi nel maggio 2025, è tornata a confrontarsi con la proprietà rappresentando quanto il Park Hotel sia importante per Marina di Ravenna e per la città, non certo ricca di alberghi di quel tipo. La società avrebbe lasciato intendere l’intenzione di riprendere l’attività dell’albergo, senza però specificare date. Anche il sito internet dedicato è in manutenzione, così come al momento non sembrano prenotabili camere. Resta da vedere quindi se la “prossima apertura” indicata nelle recinzioni dell’albergo sia da intendere già per uno scorcio dell’estate in corso. Di certo si tratta di un deciso passo avanti rispetto ai mesi scorsi, quando le prospettive sembravano decisamente più fosche.