Parigi. Non lo fanno entrare al concerto di Laura Pausini e spara 17 colpi di pistola

PARIGI. Un uomo si è presentato ieri sera all’Accor Arena di Parigi dove era in programma il concerto di Laura Pausini. Non aveva il biglietto, voleva entrare ma gli è stato impedito. A quel punto ha allora tirato fuori una pistola e ha sparato 17 colpi contro l’entrata secondaria. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e l’uomo è stato fermato. Da quanto si è appreso attraverso il racconto dei testimoni, l’uomo era in evidente stato di alterazione e parlava in modo sconclusionato. Ha sparato a più riprese contro una porta a vetri Il concerto si è svolto regolarmente.