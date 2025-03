Parco Vena del Gesso Romagnola, via alla stagione: pronte 27 escursioni

FAENZA. Passeggiate e trekking, anche al chiaro di luna, condite coi prodotti tipici del territorio. Nel prossimo fine settimana riparte la stagione di escursioni nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Che al cammino aggiunge anche la possibilità di conoscere e assaggiare i prodotti tipici e l’enogastronomia locale grazie alle aziende agricole e gli agriturismi. Il calendario primavera-estate conta 27 appuntamenti, da marzo a fine luglio, e comprende percorsi di tutti i tipi e per ogni livello di difficoltà. Dall’autunno a dicembre si aggiungeranno 20 escursioni, con camminate tra i colori dell’autunno. Il programma di escursioni “A piedi nel Parco della Pietra di Luna”, promosso dall’Ente di gestione Parchi e Biodiversità della Romagna nasce in collaborazione con le guide del Parco che sono a disposizione dei camminatori che vogliono vivere in sicurezza esperienze in contesti naturali. La novità del 2025, nell’anno in cui ricorrono i 20 anni dall’istituzione del Parco, è appunto l’integrazione tra le proposte delle guide e i prodotti tipici, spiega il presidente dell’ente, Alfonso Nicolardi. «Tra le migliaia di persone che lo scorso anno hanno visitato il Parco, sono state circa 300 quelle che hanno fruito la Vena del Gesso Romagnola grazie al programma ‘A piedi nel Parco delle Pietra di Luna’». Quest’anno l’obiettivo è di «far conoscere ad ancora più persone i gessi del patrimonio mondiale, consentendo ai partecipanti di vivere esperienze significative insieme alle guide che collaborano con l’Ente: veri e propri interpreti del nostro lavoro, con competenze in grado di mettere in luce i molteplici aspetti del territorio, dalla geologia alla biodiversità, dai caratteri antropologici e storici fino a quelli culturali». Il primo fine settimana si apre con due appuntamenti: venerdì 14 marzo un itinerario al chiaro di luna lungo il sentiero che corre sulla cresta rocciosa a monte di Riolo Terme. Il secondo domenica 16 marzo, sarà un’esperienza tra storia, natura e panorami con partenza dalla Via degli Asini di Brisighella. Andando verso l’estate verranno proposte iniziative sia di giorno che di sera, dedicate alla biodiversità del Parco, alla relazione tra uomo e gessi, alle formazioni geologiche e agronomiche che caratterizzano il paesaggio, alla linea Gotica, oltre che al progetto sulla conservazione dei boschi di quercia “Life 4Oak Forests” e all’osservazione delle costellazioni tra scienza e mitologia. Punti di partenza o tappe delle escursioni saranno alcuni dei luoghi simbolo della Vena del Gesso Romagnola e gli antichi borghi che si affacciano sulle vallate dei fiumi Senio, Lamone e Santerno: Brisighella, il Museo Geologico ex cava del Monticino, il Centro Visita e rifugio Ca’ Carnè, il borgo dei Crivellari, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio e il Museo Geologico allestito al Palazzo Baronale di Tossignano. Le verie proposte si trovano in un opuscolo consultabile e scaricabile dal sito www.parchiromagna.it. Il volumetto sarà anche pubblicato in versione cartacea e disponibile nei centri visita e le strutture del Parco, oltre che nei principali punti informativi del territorio. Nell’opuscolo sono descritte le 27 escursioni e indicati i contatti delle guide, alle quali è possibile fare riferimento per informazioni specifiche e per iscriversi alle attività. Una sezione è dedicata poi alle grotte visitabili e alle visite turistico-speleologiche alla Grotta Tanaccia e la Grotta del Re Tiberio. Per maggiori informazioni: info@parchiromagna.eu oppure 0546.77404.