Parcheggi al mare a Ravenna: nei lidi la sosta a pagamento comincia già dal 25 aprile

Parte la sosta a pagamento a partire da domani, Festa della Liberazione, con la contestuale attivazione del navetto mare gratuito, che servirà Marina di Ravenna e Punta Marina. Sarà in marcia quindi dal 25 aprile al 15 settembre il servizio di autobus che dai parcheggi scambiatori (a loro volta gratuiti) collegherà le due località della riviera ravennate. Se a Pasqua si può dire che si effettuino, storicamente, le prove di apertura della stagione estiva, la Festa della Liberazione e quella dei Lavoratori segnano l’avvio definitivo e con esso si strutturano i servizi pubblici di trasporto. Per Marina e Punta, la programmazione si basa sui dati raccolti lo scorso anno e la copertura infrasettimanale da lunedì 10 giugno sarà garantita dalla linea 60, che fermerà nel parcheggio scambiatore, da dove la corsa sarà gratuita, e proseguirà verso viale delle Nazioni e fino al traghetto. L’utilizzo della linea 60 in modalità navetto mare permetterà inoltre di aumentare le frequenze dei passaggi. In una nota diffusa dal Comune, si precisa poi che “per quanto riguarda i fine settimana, si evidenzia in particolare che l’orario della domenica viene prolungato fino a mezzanotte, accogliendo così un’osservazione fatta lo scorso anno, e che nelle serate nelle quali gli stabilimenti balneari possono stare aperti più a lungo, in deroga ai normali orari, viene prolungato anche l’orario del Navetto”.

Con il 25 aprile entra in vigore anche la sosta a pagamento a Marina di Ravenna in viale della Pace e in viale delle Nazioni; a Punta Marina lungo viale Lungomare Cristoforo Colombo; a Marina Romea in viale Italia; a Lido Adriano in viale Petrarca e nel parcheggio adiacente a piazza Vivaldi; a Lido di Dante nelle aree destinate al parcheggio nella zona compresa tra i viali Del Duca e Piccarda e gli stabilimenti balneari; a Lido di Classe in viale Fratelli Vivaldi e piazza Matteo Ricci; a Lido di Savio in viale Romagna (mentre per le nuove aree di sosta a pagamento di Marina di Ravenna - viale Ciro Menotti tra viale delle Nazioni e 50 metri oltre viale Zara, viale Zara tra viale Ciro Menotti e viale Mameli, nel parcheggio pubblico tra il piazzale della Marina e via Marinara, nel parcheggio pubblico tra via Lungomare e via Thaon de Revel e in viale Lungomare - si stanno concludendo le operazioni di installazione e attivazione dei parcometri e verrà quindi successivamente comunicata la data di effettiva attivazione).

Le tariffe sono le stesse già sperimentate lo scorso anno: 1 euro all’ora, con possibilità di forfait valido 9 ore al costo di 6 euro oppure di forfait giornaliero di 10 euro, nella fascia oraria dalle 9 al termine della sosta a pagamento. Per tutti i posti auto regolati con parcometro, da giovedì 25 aprile a domenica 15 settembre i parcometri saranno attivi tutti i sabati (dalle 9 alle 2) e le domeniche (dalle 9 alle 22, tranne domenica 4 e domenica 11 agosto, quando saranno attivi dalle 9 alle 2). Dal 7 giugno alla fine di agosto anche i venerdì (dalle 9 alle 2). A questi si aggiungeranno il 25 aprile e il 1° maggio (dalle 9 alle 22) e il periodo dal 4 al 15 agosto (dalle 9 alle 2).