Panico in stazione a Ravenna, parla l’arrestato: “Cercavo chi mi ha rapinato”

RAVENNA - Ha confessato di aver rubato il coltello da una macelleria per vendicarsi di una rapina subita poco prima, durante la quale sarebbe stato minacciato con un coltello e derubato del cellulare. Il 25enne arrestato in zona stazione, ha rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande del giudice, che ha disposto la custodia in carcere per la gravità dei fatti.

Secondo la polizia locale, i filmati di sorveglianza smentirebbero la sua versione. Le immagini mostrerebbero uno scambio legato a presunti motivi di spaccio e, subito dopo, l’inseguimento di un uomo verso il McDonald’s, con l’aggressione avvenuta armato di un coltello da 24 centimetri. Per bloccarlo è stato necessario l’intervento in gruppo degli agenti, uno dei quali ha riportato dieci giorni di prognosi. Il difensore ha chiesto la scarcerazione con i domiciliari, proposta che sarà valutata dal giudice.

