“Pagami e ti trovo io il lavoro”: finto Carabiniere truffa decine di persone tra Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena hanno denunciato un cinquantenne, residente in provincia di Forlì-Cesena, presunto responsabile dei reati di “truffa aggravata” e “sostituzione di persona”.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, ha consentito di ricostruire una complessa serie di condotte fraudolente tra la fine del 2024 e il mese di febbraio 2025. Secondo quanto emerso, l’uomo, qualificandosi falsamente come Ufficiale dell’Arma in servizio presso il Ministero della Difesa, avrebbe indotto decine di persone – residenti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna – a versare migliaia di euro, in cambio della promessa di incarichi lavorativi o collaborazioni istituzionali nell’ambito di un presunto progetto finanziato dal Ministero della Difesa. Nel corso delle attività investigative sono stati acquisiti elementi documentali rilevanti, dai quali è emersa l’estensione delle condotte anche in danno di alcune imprese del territorio. Anche in tali casi, attraverso la prospettazione di futuri appalti o incarichi riconducibili al Ministero della Difesa, l’indagato avrebbe ottenuto dati personali e bancari, nonché somme di denaro – pari, per ciascuna azienda, a svariate migliaia di euro – asseritamente destinate a spese amministrative, iscrizioni ministeriali o corsi di formazione, tutto naturalmente falso.