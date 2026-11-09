Ospedale di Aosta: il Tar conferma l’aggiudicazione a Cmc Ravenna per un’opera da 127 milioni

Si avvia verso la firma del contratto l’ampliamento dell’Ospedale regionale “Umberto Parini” di Aosta. Dopo la sentenza del 30 ottobre con cui il Tar della Valle d’Aosta ha confermato l’aggiudicazione dei lavori a Cmc Ravenna, la stazione appaltante Société Infrastructures Valdôtaines ha comunicato l’intenzione di procedere nel più breve tempo possibile alla sottoscrizione del contratto, in conformità alla decisione del proprio Consiglio di Amministrazione del 5 novembre.

Con una nota del 6 novembre firmata dal presidente Fabio Fabiani, la società ha invitato Cmc Ravenna, in qualità di mandataria del raggruppamento con Guastamacchia S.p.A. e Strever S.p.A., a trasmettere la documentazione necessaria nel più breve tempo possibile e comunque entro il 30 novembre 2026.

Respingendo integralmente il ricorso, i giudici amministrativi hanno chiuso il contenzioso e ribadito la piena legittimità dell’affidamento al raggruppamento guidato dall’azienda ravennate. La pronuncia ha così sbloccato la stipula del contratto per un’opera da 126,7 milioni di euro, destinata a ridisegnare la sanità valdostana riunificando in un’unica sede l’assistenza territoriale per i pazienti acuti.

L’intervento, che riguarda il IV lotto della fase 3 del presidio di viale Ginevra (corpi K, L e P), porterà alla realizzazione di un nuovo blocco sanitario operativo 24 ore su 24, di una Hospital Street che ottimizzerà i flussi interni tramite un collegamento a ponte e di un’autorimessa interrata a servizio dell’intero polo ospedaliero.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa pronuncia, che certifica in modo inequivocabile la regolarità della procedura e l’eccellenza della nostra proposta tecnica - ha dichiarato Antonio Politano, presidente di CMC Ravenna - ora la priorità è procedere con la firma del contratto per avviare il cantiere nel minor tempo possibile. Sappiamo quanto questa infrastruttura sia cruciale per la sanità locale: siamo pronti a mettere in campo tutta la nostra esperienza per consegnare alla comunità valdostana un polo ospedaliero moderno, efficiente e all’avanguardia”.