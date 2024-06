Orsetti alla marijuana scambiati per caramelle in hotel. Due donne e una bimba in ospedale

Madre, figlia piccola e un’altra parente. Tutte e tre si sono improvvisamente sentite male. Soccorse in un hotel di Milano Marittima, sono arrivate in ospedale a Ravenna praticamente in coma. Qui, gli iniziali sospetti di un’intossicazione alimentare hanno ben presto identificato la causa del malore: cannabis. Ne avevano assunta in gran quantità senza saperlo. Come? Scambiando per comuni orsetti gommosi delle caramelle alla marijuana. Non le avevano acquistate fra negozi di dolciumi e bancarelle della città. Arrivavano invece da un’altra camera dello stesso albergo in cui soggiornava un turista, del tutto ignaro che i suoi orsetti da sballo sarebbero finiti tra le mani di altre persone, fra le quali una bambina. Una volta chiarito il quadro, i dolcetti sono stati sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, portando all’apertura di un fascicolo con l’ipotesi di reato provvisoria di lesioni colpose. E mentre le indagini procedevano serrate, i medici dell’ospedale hanno evitato il peggio.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola