Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna, ecco i risultati delle elezioni. Ora il nuovo consiglio direttivo dovrà scegliere il presidente

Si sono chiusi ieri sera 11 novembre gli scrutini relativi all’elezione degli Organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Fortissima affluenza alle urne, vista la presenza per la componente medica delle due liste concorrenti: Lista Etica (guidata dal presidente uscente Stefano Falcinelli) e Lista Futura (guidata da Gaia Saini).

Per il Consiglio direttivo hanno ottenuto il maggior numero dei voti e risultano eletti 15 consiglieri medici e 2 odontoiatri. Sono stati 8 i medici provenienti dalla lista Futura che saranno presenti in consiglio, 7 quelli dalla lista Etica a cui si aggiungono però i 2 componenti odontoiatri sempre della lista Etica. Ecco dunque i nomi dei componenti del futuro consiglio direttivo: Gaia Saini, Francesco Feletti, Bruna Malta, Marco Montanari, Stefano Falcinelli, Gianluca Danesi, Maria Giulia Sama, Gianluca Zani, Elisa Bucchi, Tiziana Monti, Federico Zanzi, Paolo Di Bartolo, Anna Guariniello, Raffaello Borghesi, Elena Silvagni. A cui si aggiungono come odontoiatri Giorgio Papale e Alessandra Bonfatti.

«I nominativi degli odontoiatri eletti nella Commissione Odontoiatri, appartenenti alla lista Etica, risultano in tutto 5 - fa sapere l’Ordine in una nota - e come indicato i primi due fanno parte anche del Consiglio direttivo: Giorgio Papale, Alessandra Bonfatti, Francesca Fazio, Simona Ferro, Stefano Chersoni».

I nominativi che faranno parte del Collegio dei Revisori sono invece Enrico Guerra – Lista Futura, Gianluigi Sella – Lista Etica, Daniele Morini, supplente – Lista Etica

Secondo le procedure di legge, i nuovi organi istituzionali entro 8 giorni si dovranno riunire per la distribuzione delle cariche di Presidente dell’Ordine, Presidente Commissione Albo Medici, Presidente Commissione Albo Odontoiatri, Vice Presidente, Vice Presidente Albo Odontoiatri, Segretario, Tesoriere.