Omicidio Coatti, i quattro ragazzi sono stati arrestati in diverse località della Colombia

RAVENNA. Sono tutti giovanissimi i quattro ragazzi arrestati per l’omicidio di Alessandro Coatti, il 38enne ricercatore di originario di Alfonsine. Sono accusati dalle autorità colombiane di aver attirato il romagnolo in una trappola per poi immobilizzarlo attraverso l’uso di droghe. Il corpo dell’uomo sarebbe poi stato smembrato per ostacolare il riconoscimento.

I resti del biologo furono ritrovati il 6 aprile 2025 in una valigia abbandonata. Alessandro è finito nel mirino di una banda specializzata in rapine ed estorsioni ai danni di turisti, in particolare della comunità LGBTQ+.