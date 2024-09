Omicidio a Ravenna, ex bancario 78enne uccide la moglie malata nella vasca da bagno

Omicidio in abitazione a Ravenna. Secondo le prime informazioni il marito - Enzo Giardi - avrebbe ucciso la moglie da tempo malata - Piera Ebe Bertini 77 anni - nella vasca da bagno. Subito dopo sarebbe stato lo stesso Giardi, ex bancario di 78 anni in pensione, ad allertare i carabinieri, immediatamente giunti sul posto insieme alla scientifica. L’uomo è stato arrestato. Il fatto si è verificato verso le 13. Gli accertamenti disposti chiariranno se il decesso sia avvenuto per soffocamento o se la donna sia annegata.