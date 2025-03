Ogni abitante della provincia di Ravenna nel 2024 ha pagato 74,4 euro di multa. È il risultato dell’indagine di Facile.it, con il territorio ravennate al 10° posto in Italia in questa speciale classifica comandata da Siena.

Milano, Roma, Firenze e Torino sono i comuni che, nel 2024, hanno registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada; è quanto emerso dall’analisi di Facile.it su dati Siope*, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel 2024, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni italiani siano arrivati ad oltre 1,7 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al 2023.