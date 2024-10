Nuova proroga per il cantiere del palasport di Ravenna: concesso un altro anno

Almeno un altro anno di lavori per il nuovo palasport a fianco del Pala De André. Il 23 ottobre scadeva l’ultima proroga concessa dal Comune all’azienda ma il giorno prima è stato firmato l’atto che allunga di altri 365 giorni il cantiere. La nuova data di fine lavori è quindi il 23 ottobre 2025.

La proroga concessa dall’amministrazione comunale è però solo parziale rispetto a quella che aveva chiesto la ditta, pari a 615 giorni. Quasi due anni.

Le ragioni per la richiesta, si legge nel documento, sono «riconducibili ad aspetti di natura tecnica e di natura finanziaria derivati dall’elevata esposizione causata dai ritardi nei pagamenti delle somme relative alla compensazione prezzi così come previsto negli appositi decreti emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». In sostanza secondo quanto detto dall’azienda al Comune i ritardi dei fondi statali stanno causando difficoltà. Palazzo Merlato concede comunque solo 365 giorni e inserisce anche scadenze intermedie (“milestone”) con i quali monitorare l’andamento del cantiere. Prescrive poi una serie di obblighi a carico della ditta appaltatrice tra le quali penali in caso di ritardo al momento del controllo della “milestone” intermedia.

Secondo quanto ricordato nello stesso documento, i lavori erano stati consegnati definitivamente il 18 maggio del 2021. Erano previsti in 440 giorni e sarebbero dovuti terminare il 26 giugno 2022. Ci sono state diverse difficoltà: a più riprese il cantiere è stato interrotto, soprattutto a causa di un’interdittiva piombata sulla ditta e ai successivi ricorsi. Ogni volta che i lavori venivano ripresi la loro fine è stata spostata più avanti nel tempo: il 4 ottobre 2021 si fissava lo stop al cantiere per il 9 luglio 2022. Il 10 giugno 2022 il termine è stato portato al primo gennaio 2023.

Il 23 dicembre 2022 è arrivata la proroga di un anno, al primo gennaio 2024, poi allungata al 27 settembre 2024 e, infine, al 23 ottobre. Ora altri 365 giorni. Se tutto andasse come prevede il Comune, il palasport sarebbe pronto oltre tre anni dopo il preventivato. Nel frattempo i costi sono lievitati: dai 15,5 milioni iniziali, il cantiere è arrivato a costarne quasi 23.