Nuova piscina di Ravenna. Uisp, Endas e Libertas Nuoto: “Si va verso un regime monopolistico del gestore”

Nuova piscina di Ravenna: Uisp Ravenna-Lugo, Endas e Libertas Nuoto in una nota contestano quello che definiscono “il regime monopolistico organizzativo che si prospetta da parte del gestore Coopernuoto”. “Dopo il confronto fra società ed enti di promozione sportiva sul tema della nuova Piscina di Ravenna - si legge nella nota - avvenuto nella mattinata di venerdì 24 gennaio, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sport Giacomo Costantini, di rappresentanti del soggetto costruttore della nuova piscina comunale Arco Lavori e del soggetto gestore del futuro impianto Coopernuoto, individuato da Arco Lavori, teniamo a evidenziare alcuni aspetti della vicenda. L’incontro non ha, di fatto, portato sostanziali novità sulla questione relativa all’organizzazione di corsi di avviamento al nuoto, corsi di nuoto preagonistico e attività agonistica.

È stato invece ribadito come il soggetto gestore avrà in capo le attività più prettamente definite “commerciali” come ad esempio nuoto libero, Cre, acquagym, riabilitazione, corsi per la terza età, pre parto ecc. Per questo motivo non possiamo definire il confronto costruttivo avendo lasciato aperto ancora troppi temi da definire e avendo allo stesso tempo individuato come “commerciali” iniziative che sono invece da definire sociali e da sempre organizzate per il benessere dei cittadini stessi a prezzi calmierati e con l’impiego di tecnici specializzati.

Il regime monopolistico organizzativo che si prospetta da parte del gestore Coopernuoto, ancorché legittimo, non può non preoccupare società ed enti di promozione che si vedrebbero privati di un’attività per la quale negli ultimi decenni hanno impiegato costantemente risorse, personale, formazione e volontariato e professionalità.

Per questo siamo a ribadire la volontà di trovare al più presto un accordo, ben prima dell’inizio dei tanto auspicati lavori di realizzazione della nuova Piscina Comunale di Ravenna.

I tentativi da parte dell’Amministrazione comunale di trovare una mediazione o una soluzione all’attuale impasse sono stati, a nostro parere, sin qui, evidentemente, non risolutivi e quindi chiediamo un’attenzione più marcata e un intervento più consono all’importanza della questione”.