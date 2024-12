Nuova coppia di treni veloci da Bologna a Ravenna passando per Imola e Faenza: le novità di Trenitalia

Cento collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Sono alcune delle novità introdotte nella nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS) e Trenitalia Tper.

Al via da oggi la nuova coppia di treni veloci che dal lunedì al venerdì collegherà Ravenna a Bologna passando da Faenza. La partenza da Ravenna alle 7.06 (arrivo a Bologna alle 8.05) porta da due a tre i collegamenti diretti fra le due città nella fascia pendolare del mattino. La nuova corsa veloce in partenza da Bologna alle 5.50 (arrivo a Ravenna alle 6.50), con fermate a Imola e Faenza, anticipa invece la disponibilità di collegamenti senza cambio che con l’orario precedente erano previsti a partire dalle 6.50.

Confermata con circolazione estesa anche al periodo invernale la coppia estiva di treni Ancona – Bologna e ritorno del fine settimana. Partenza da Ancona il sabato alle 8.15 e da Bologna la domenica alle 13.50. In Emilia-Romagna i treni fermano a Castelbolognese, Faenza, Forlì Cesena, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica.

Confermate anche le due nuove corse fra Bologna Centrale e San Benedetto Val di Sambro, introdotte a settembre e in circolazione dal lunedì al venerdì, in partenza alle 14.35 da Bologna e alle 16.40 da San Benedetto VS.