Niente concordato per la Cofari di Ravenna. Decisa la liquidazione

La Cofari è in liquidazione coatta amministrativa. La Cooperativa Facchini Riuniti, lo scorso ottobre, aveva provato ad accedere al concordato preventivo, presentando un piano che sarebbe dovuto essere discusso ulteriormente in udienza a metà dicembre. A novembre, però, è arrivata la doccia fredda con la pubblicazione, da parte del Ministero, del decreto che pone la storica cooperativa ravennate in liquidazione coatta. A inizio dicembre, la Cofari ha così chiesto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi “con riserva”, chiedendo misure cautelari a tutela del proprio patrimonio. Il giudice ha però respinto l’istanza.