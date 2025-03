Si aggrava la situazione meteo nell’alta collina al confine tra Romagna e Toscana. «Al momento - spiega il Comune - da Palazzuolo non e’ possibile andare in direzione Firenze. Non vi mettete in viaggio da e per Firenze per nessun motivo. Chi avesse improrogabili e urgenti necessita’ transiti in direzione Firenzuola. SR 302 km 40, strada interrotta poco prima di Razzuolo. Al momento la circolazione per Marradi e Palazzuolo è interotta. Seguiranno aggiornamenti».