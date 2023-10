Nebbia a Ravenna. Frontale in viale Europa: tre persone in ospedale, traffico in tilt

Tre feriti portati in ospedale e il traffico nella zona del Pala De Andrè andato in tilt durante l’ora di punta. E’ il bilancio dello schianto frontale che si è consumato questa mattina tra una Citroen C3 e una Peugeot 107 lungo viale Europa, strada particolarmente nota per l’alto numero degli incidenti. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto con tre pattuglie, le due auto si sono scontrate frontalmente. Potrebbe avere inciso una delle prime nebbie dell’autunno, alle 7, ora dell’urto, ancora piuttosto fitta. Tre persone, due donne e un uomo, sono rimaste ferite e sono state trasportate dal 118 all’ospedale di Ravenna, dopo che una di loro è stata liberata dall’abitacolo da parte dei vigili del fuoco. L’incidente ha provocato il caso in un punto nevralgico per la viabilità durante l’ora di punta. Due pattuglie della Polizia locale hanno gestito il traffico a senso unico alternato mentre la terza effettuava i rilievi. Nessuno dei feriti è considerato in pericolo di vita.