Nati dal sorriso di un bambino, i sassi della felicità riempiono Sant’Alberto

Da qualche mese a Sant’Alberto un anonimo si diverte a lasciare dei sassolini disegnati in giro per il paese con la speranza di strappare un sorriso a chi li trovasse. E senza volere, si è innescato un gioco tra i residenti che sui social si scambiano foto e commenti dei loro piccoli trofei. Il gioco offline è cominciato quest’estate. «Il primo sasso dipinto l’ho trovato vicino al mio scooter - racconta Tania, proprietaria di una delle tabaccherie del paese - . Per tre o quattro sere consecutive, quando chiudevo il negozio, ne trovavo uno lì: una coccinella, un sacchetto di patatine, uno smile. All’inizio pensavo fossero destinati a me».
Rigorosamente dipinti a mano, i sassi portano i soggetti più vari: granchio blu, margherite, sacchi di patate - in occasione della sagra di fine agosto - cornetto napoletano, coccinelle, quadrifogli, api, palloncini. «Non c’è un posto fisso in cui trovarli», continua Tania. «Girando per Sant’Alberto puoi imbatterti in uno di questi portafortuna: vicino alla banca, in piazzetta, nel parcheggio, davanti a un negozio, su un muretto, accanto alla ruota di un’auto. La filosofia è lasciarli in giro perché qualcun altro li possa trovare e, a sua volta, liberarli altrove».