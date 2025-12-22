Natale a Ravenna, consumi in crescita: i regali ravvivano il commercio

Ultimi giorni prima di Natale e, per il commercio, il clima resta improntato alla fiducia. Le previsioni sui consumi indicano infatti uno shopping natalizio positivo, in sostanziale continuità con quello dello scorso anno, ma con una spesa media in crescita per l’acquisto dei regali.
A fotografare le abitudini degli italiani è la consueta ricerca dell’Ufficio Studi di Confcommercio, che stima una spesa media di circa 300 euro a persona, in aumento rispetto al 2024. Un dato che conferma una ritrovata propensione ai consumi e un Natale vissuto come occasione per concedersi qualche acquisto in più.
