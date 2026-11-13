Muore in un incidente il ragazzo che aveva Lugo nel cuore

LUGO - Era nato a Lugo e qui aveva trascorso gli anni dell’infanzia Diego Bruno, il ragazzo morto in un incidente stradale a Terni nei giorni scorsi. Proprio oggi avrebbe compiuto 21 anni. Aveva perso la madre un anno fa per una malattia e lei, poco prima di morire, lo aveva portato a rivedere in Romagna i luoghi dove aveva vissuto da bambino e dove erano stati felici insieme. La donna, Marita, di origine cosentina come il coniuge, dopo la separazione si era ricostruita una vita in Umbria, ma non aveva mai dimenticato il ricordo degli anni trascorsi a Lugo, dove conservava ancora delle amicizie. È quanto racconta l’avvocato Erdis Doraci, del foro di Roma, che assiste il padre “acquisito” di Diego, un ternano di 52 anni che viveva con il giovane e che di fatto lo ha cresciuto, visto che il padre naturale lavora e risiede all’estero da molto tempo. «Diego non ha avuto una vita facile, ed è stato sfortunato al momento della morte», osserva il legale. Il ragazzo aveva finito il suo turno di lavoro e, mentre camminava tranquillo sul marciapiede a due passi da casa, è stato travolto dalla crudele traiettoria di un furgone finito fuori strada dopo uno scontro con una vettura. Non soltanto una tragica fatalità, perché all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza a un incrocio già segnalato dai cittadini per la sua pericolosità. Inoltre, ci sono anche dubbi sul rispetto dei limiti di velocità dei due veicoli. Entrambi i conducenti, un marocchino di 30 anni e un italiano di 44, sono indagati per omicidio stradale. Gli investigatori hanno disposto l’ispezione cadaverica ma non l’autopsia. La vicenda ha avuto una grande rilevanza in Umbria con tante testimonianze d’affetto, dal consiglio comunale alla squadra di calcio della Ternana di cui era tifosissimo, fino ai semplici concittadini che continuano a portare fiori sul luogo dell’incidente. Diego viene descritto come un bravo ragazzo, sempre gentile e generoso, che sognava un lavoro diverso per costruirsi un futuro e andare a vivere con la fidanzata Romina. Tra i suoi ricordi più belli, alimentati dalla madre, la sua prima infanzia a Lugo. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di domani nel duomo di Terni.

Federico Rossini