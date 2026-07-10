Multe per eccesso di velocità: Ravenna in “top ten” nazionale. Boom di incassi anche a Cesenatico, Riccione e Rimini

In Italia più di una multa su tre è legata all’eccesso di velocità e i comuni dell’Emilia-Romagna continuano a registrare incassi da capogiro. Secondo un’analisi condotta da Facile.it sui rendiconti comunali, Ravenna si piazza al secondo posto in regione e addirittura al decimo posto nella graduatoria nazionale per proventi da autovelox e controlli della velocità (articolo 142 del Codice della Strada), con una cifra complessiva che nel 2025 ha sfiorato i 4 milioni di euro, attestandosi precisamente a 3.984.320 euro.

Guardando alla classifica emiliano-romagnola, il primato spetta a Bologna con oltre 9,2 milioni di euro. Dietro alla medaglia d’argento di Ravenna si posiziona Modena con 3,3 milioni, seguita da Ferrara con 2,4 milioni. La Romagna torna a dominare subito ai piedi del podio con Cesenatico, che da sola ha incassato ben 2.300.583 euro. Scorrendo la “top ten” regionale si incontrano poi Parma, ferma a un soffio dai 2 milioni, e un terzetto tutto romagnolo composto da Riccione (1.754.363 euro), Rimini (1.750.858 euro) e Coriano (1.389.138 euro). Chiude le prime dieci posizioni Cervia, con un incasso di 1.157.036 euro. Restano invece fuori dai primi dieci posti, con cifre decisamente più contenute, gli altri capoluoghi di provincia: Reggio Emilia si ferma a circa 316 mila euro, seguita da Piacenza, Cesena (162.089 euro) e Forlì, che chiude la fila con 149.101 euro.

I dati sugli incassi riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza stradale, specialmente in vista della stagione calda. L’eccesso di velocità resta infatti una delle cause principali dei sinistri che proprio nei mesi estivi registrano un vero e proprio boom. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, in Emilia-Romagna il trimestre composto da giugno, luglio e agosto concentra ben 4.820 incidenti stradali con lesioni a persone, una cifra pesante che rappresenta da sola il 29% del totale annuale.