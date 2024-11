CATANIA. Ieri sera, in seguito a un malore, è morto a 84 anni Arturo Ferruzzi. Il figlio di Serafino, fondatore del colosso agroalimentare con sede a Ravenna, si è sentito male nell’abitazione in Sicilia nella quale viveva da tempo assieme alla moglie. E’ morto durante il trasporto in ospedale. I funerali si terranno martedì alle 11 nella Basilica di San Francesco a Ravenna. Arturo, fratello di Idina, Alessandra e Franca, è stato uno dei protagonisti del gruppo che fu guidato da Raul Gardini.