Morì in fabbrica, il Tribunale di Ravenna riconosce il figlio

RAVENNA. Da mercoledì il suo nome completo è Lorenzo Cubello. Un passaggio formale che racchiude un peso umano enorme, perché quel cognome è lo stesso del padre, residente a Russi, scomparso prima di poterlo stringere tra le braccia, morto a 37 anni nell’esplosione avvenuta alla Toyota di Borgo Panigale nell’ottobre 2024. Il Tribunale di Ravenna ha infatti dato il via libera al riconoscimento del bambino, nato l’11 marzo 2025, accogliendo integralmente le istanze presentate dalla madre e dai familiari paterni. L’attesa, inizialmente, sembrava destinata a protrarsi fino ai primi giorni del nuovo anno. Invece, una telefonata ricevuta nell’ultima giornata del 2025 ha anticipato la conclusione.