Mirabilandia, ragazzina accusa un malore, trasportata in elicottero in ospedale: prognosi riservata

RAVENNA. Una ragazzina di 14 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver accusato un malore nel parco di Mirabilandia. Dalle prime informazioni la minore si sarebbe sentita male ieri dopo aver fatto un giro su una delle attrazioni del parco. Non si esclude che alla base di tutto ci sia anche il gran caldo che in questi giorni si sta registrando in tutta l’Italia e in particolare la pianura romagnola con temperature che raggiungono i 37-38 gradi. Vista la gravità della situazione sul posto è arrivato l’elisoccorso e la giovanissima è stata portata a Cesena.