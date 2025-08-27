Mirabilandia cerca “mostri” per Halloween: casting al via oggi

RAVENNA. Zombie, vampiri, creature della notte, anime inquiete ed esseri oscuri: il parco divertimenti di Mirabilandia seleziona 150 attori, artisti, performer e figuranti per l’edizione 2025 dell’Halloween che vuole essere la più grande d’Italia. Dal 4 ottobre al 2 novembre i “mostri” selezionati popoleranno le vie di Suburbia, l’horror zone di oltre 30.000 mq.

«Requisiti fondamentali», spiega Mirablandia in una nota: «la capacità di terrorizzare, incantare e sedurre il pubblico con performance immersive. Gli stylist e i make-up artist di Mirabilandia penseranno a trasformarvi per rendervi degni protagonisti del popolo di Suburbia. Per partecipare alle selezioni occorre essere maggiorenni e inviare entro il 9 settembre la propria candidatura all’indirizzo e-mail castings@stuntmanshowproductions.com allegando un cv con l’indicazione di precedenti esperienze e una foto». Le seleizoni on line partono oggi.

Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it