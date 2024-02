Mirabilandia 2024, il calendario: si parte il 28 marzo

Tutto pronto per la nuova stagione di Mirabilandia che riapre i cancelli giovedì 28 marzo con orario 10.30 – 18.00. Il Parco divertimenti più grande d’Italia inizierà il 2024 con un appuntamento pasquale per un lunghissimo week end che durerà ben 6 giorni. Da sabato 15 giugno a domenica 1° settembre torna anche Mirabeach, il parco acquatico più caraibico della Romagna. La stagione 2024 di Mirabilandia prenderà il via giovedì 28 marzo e si concluderà domenica 3 novembre. Anche quest’anno sarà possibile utilizzare - grazie alla partnership con Scalapay - i servizi con la formula buy now, pay later (compra ora e paga successivamente) per una dilazione della spesa per gli abbonamenti e i soggiorni con formula Parco+Hotel.