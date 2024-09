Minorenni rapinati all’uscita della discoteca a Marina di Ravenna

Aggrediti alle porte della discoteca, picchiati e derubati di cellulare e portafogli da una gang che si è poi dileguata. Un sabato notte di violenza, l’ennesimo nell’estate della riviera ravennate. è accaduto a Marina di Ravenna e sull’episodio indagano ora i carabinieri. Vittime quattro ragazzi minorenni, presi di mira alle porte del Touché. Proprio sabato scorso la discoteca che si affaccia lungo viale delle Nazioni aveva in programma l’ultima serata della stagione, caratterizzata dall’atteso pienone che come di consueto precede il ritorno a scuola. Era ormai notte inoltrata quando in strada il gruppetto di giovani è stato preso di mira. Ad aggredirli sarebbe stata una gang che già nei precedenti fine settimana è stata notata nei pressi dei locali della movida. Chi ha assistito alla scena parla di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, altri ventenni o poco più. Non proprio i classici attaccabrighe; puntavano cellulari, portafogli, qualsiasi oggetto di valore, da prendere con la forza.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola