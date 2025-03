Minore adescato dopo l’allenamento a Ravenna. «Tuo padre sta male, sali in auto»

Uscito dall’allenamento, mentre stava andando a casa a piedi, è stato avvicinato da uno sconosciuto che si è spacciato per un amico di famiglia, dandogli una notizia terribile: “Tuo padre non è stato bene, sono un suo amico, sali in macchina che ti accompagno a casa”. Quanto successo nei giorni scorsi a un giovane atleta ancora minorenne nei pressi della piscina comunale è ora al centro di una denuncia sporta ai carabinieri, i quali hanno raccolto la descrizione sommaria del misterioso individuo responsabile di un presunto tentativo di adescamento. Parallelamente la voce si è sparsa. La stessa società sportiva presso la quale è iscritto il ragazzo ha diramato ai genitori un avviso per informarli dell’accaduto, mettendoli in guardia.

