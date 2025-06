Milano Marittima, protestano in 200 contro la “malamovida”

Circa duecento persone hanno preso parte giovedì sera alla manifestazione contro la malamovida a Milano Marittima. Il presidio, promosso da residenti e operatori locali, si è svolto alla Rotonda Primo Maggio, simbolo del centro cittadino, con l’obiettivo di chiedere maggiore sicurezza, più controlli e una concreta applicazione delle regole già esistenti. Per gli organizzatori, si è trattato di “un successo civico”, ottenuto nonostante la giornata feriale e l’inizio della stagione estiva.

La manifestazione si è aperta con un presidio statico nei pressi della Fontana, per poi trasformarsi in una sfilata ordinata e silenziosa attorno alla Rotonda. I partecipanti – in larga parte residenti stabili, villeggianti storici, famiglie e anziani – hanno esposto cartelli con messaggi inequivocabili: “Basta violenza, vogliamo sicurezza”, “Più controlli”, “Milano Marittima esige rispetto”, “No discoteche in spiaggia”, “Cittadini abbandonati, amministrazione assente”.