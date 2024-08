Milano Marittima. Non solo la rapina al Rolex: 18enne milanese indagato per violenza sessuale

L’occasione fa l’uomo ladro. Adagio quantomai calzante, che non conosce età, né status. Questa volta, infatti, le manette con l’accusa di rapina sono scattate ai polsi di un giovane turista, 18 anni appena, figlio di un imprenditore della Milano bene. In vacanza con il padre, il ragazzo non si è fatto remore nello strappare un Rolex dal polso di una ragazza irlandese 26enne conosciuta la sera stessa in un pub, spingendosi pure a palpeggiare il fondoschiena dell’amica che era con lei. Così ora, oltre a dover rispondere di rapina, è pure indagato per violenza sessuale in un parallelo fascicolo aperto dal pm di turno Lucrezia Ciriello.

