Milano Marittima, droga addosso e in casa: arrestato 26enne

CERVIA. I Carabinieri della Stazione di Milano Marittima, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 26enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato sera i militari dell’Arma hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro di Milano Marittima e, dopo averlo tenuto d’occhio per un po’, hanno deciso di fermarlo. L’intuito dei Carabinieri è stato confermato quando dopo la perquisizione personale, il 26enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. A questo punto gli investigatori hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di hashish, quasi 100 gr di marijuana, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, la somma di 3200,00 euro, ritenuta essere il provento dell’attività di spaccio, nonché una radio portatile sintonizzata sulle frequenze radio in uso alle forze di polizia e un proiettile calibro 9 luger.

Il ragazzo pertanto è stato arrestato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di munizioni e di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni. Dopo aver trascorso alcune notti agli arresti domiciliari, questa mattina il Giudice del Tribunale di Ravenna, convalidato il suo arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.