Milano Marittima, arrestato per maltrattamenti alla compagna

CERVIA. Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno arrestato un uomo, classe ‘79, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro conviventi e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un’abitazione di San Zaccaria a seguito di una segnalazione di lite tra due persone conviventi. Nel corso dell’intervento l’uomo, in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche, ha continuato ad offendere e minacciare la compagna, classe 78, tentando anche di aggredirla fisicamente, non riuscendo nel proprio intento grazie al pronto intervento dei militari.

L’uomo ha poi proseguito la propria condotta violenta anche nei confronti dei militari intervenuti i quali sono stati costretti a portarlo in caserma al fine di procedere nei sui confronti. Terminate le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, sulla base della grave condotta tenuta e alla luce di pregressi episodi di maltrattamenti nei confronti della compagna, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, è stato condotto presso il carcere di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida.