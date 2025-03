Milano Marittima, 21enne accoltellato. Due cesenati a processo per tentato omicidio

Serviva un pretesto per attaccare briga. Così avrebbero tirato fuori una questione di droga risalente - a loro dire - a due anni prima. Poteva finire malissimo, in una cornice di violenza e sangue che la notte tra il 19 e il 20 luglio dell’anno scorso lasciò il segno tra le notti brave del centro di Milano Marittima. Ora le accuse sono pesanti: tentato omicidio. Di questo devono rispondre due ragazzi, un 19enne italiano e un senegalese 21enne, entrambi residenti a Cesena. Sarebbero stati loro, secondo la Procura, ad assalire in strada un ragazzo 21enne a sua volta residente nel Cesenate, accoltellandolo in particolare alla testa e al torace. Per loro si sono concluse e il pm Angela Scorza ha chiesto il rinvio a giudizio portando all’udienza preliminare tenutasi ieri in tribunale. Da qui, le loro strade si divideranno. Per il 21enne, difeso dall’avvocato Mattea Mandara il giudice Federica Lipovscek ha fissato l’udienza per discutere il rito abbreviato; nei confronti del 19enne - assistito dall’avvocato Fabrizio Briganti - il giudice ha invece respinto la richiesta di patteggiamento, rinviando il processo di fronte a un nuovo gup.

