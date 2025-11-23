Migranti, nasce la Carta di Ravenna: “Rivedere il sistema degli sbarchi”

RAVENNA - Nasce la Carta di Ravenna, attraverso la quale enti locali e Ong intendono chiedere alle istituzioni nazionali ed europee un maggiore coordinamento per il soccorso in mare e l’accoglienza di migranti. Palazzo Merlato è capofila dell’iniziativa, che a maggio di quest’anno ha visto un prologo con l’organizzazione, proprio a Ravenna, della prima Conferenza nazionale sul tema, cui hanno partecipato rappresentanti di Comuni e Regioni, parlamentari italiani ed europei, funzionari Onu e le organizzazioni non governative Emergency, MSF Geo Barents, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ, Sea Watch, Solidaire, SOS Mediterranée. Il documento è stato adottato dal Comune di Ravenna con una delibera di giunta pochi giorni fa: il prossimo passo sarà sottoporlo a Governo e Parlamento italiani, oltre che alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa.

Dieci i punti in cui si articola la Carta di Ravenna, con altrettante richieste volte a migliorare la gestione dei flussi migratori in un’ottica transnazionale. Tra le istanze di cui il decalogo si fa portatrice, c’è quella di «rivedere la pratica di assegnazione dei porti lontani per l’approdo dei sopravvissuti dopo il salvataggio, riducendo la distanza che costringe le navi di soccorso a compiere viaggi lunghi ed inefficienti, approdando in luoghi spesso distanti da quelli in cui sono situati i progetti che accoglieranno, riducendo drasticamente il presidio del mare interessato dai naufragi e ritardando l’accesso dei sopravvissuti ai servizi essenziali a terra». Un tema, questo, che a Ravenna fa discutere dal 31 dicembre del 2022, quando al porto approdò per la prima volta una nave Ong, la Ocean Vinking, con 113 migranti a bordo. Da allora gli sbarchi sono stati 21, per un totale di 2088 profughi accolti (di cui 326 minori non accompagnati) e poi distribuiti nei vari centri dentro e fuori la regione. Altro punto fondamentale della Carta è quello che chiede di «definire formalmente i criteri per l’assegnazione dei porti di approdo», vista «la necessità di attivare un progetto di sostegno ed un coordinamento tra le città individuate come “porti sicuri”».