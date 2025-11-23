Migranti, nasce la Carta di Ravenna: “Rivedere il sistema degli sbarchi”

RAVENNA - Nasce la Carta di Ravenna, attraverso la quale enti locali e Ong intendono chiedere alle istituzioni nazionali ed europee un maggiore coordinamento per il soccorso in mare e l’accoglienza di migranti. Palazzo Merlato è capofila dell’iniziativa, che a maggio di quest’anno ha visto un prologo con l’organizzazione, proprio a Ravenna, della prima Conferenza nazionale sul tema, cui hanno partecipato rappresentanti di Comuni e Regioni, parlamentari italiani ed europei, funzionari Onu e le organizzazioni non governative Emergency, MSF Geo Barents, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ, Sea Watch, Solidaire, SOS Mediterranée. Il documento è stato adottato dal Comune di Ravenna con una delibera di giunta pochi giorni fa: il prossimo passo sarà sottoporlo a Governo e Parlamento italiani, oltre che alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa.