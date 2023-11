Migranti in arrivo mercoledì a Ravenna: ecco dove sono destinati. Nove persone a bordo hanno la scabbia: già avviato il trattamento

Del totale dei 57 migranti che sbarcheranno mercoledì a Ravenna dalla Geo Barents, i 13 minori tra i 15 e i 17 non accompagnati resteranno in provincia e in particolare nella struttura di Santa Maria in Fabriago a Lugo. Quanto agli adulti, tutti uomini, 11 sono destinati a Bologna, tre a Ferrara, quattro a Forlì-Cesena, otto a Modena, cinque a Parma, tre a Piacenza, sei a Reggio Emilia e quattro a Rimini. Lo fa sapere la Prefettura di Ravenna che peraltro segnala che a bordo ci sono nove persone affette da scabbia già in trattamento. Intanto è terminato il sopralluogo al Pala De André per verificare condizioni logistiche e organizzative per l’accoglienza e il luogo è confermato per le visite sanitarie e gli adempimenti di polizia. Lo sbarco avverrà al Terminal di Porto Corsini e poi i migranti saranno accompagnati con bus al palazzetto. Lo sbarco a ora è confermato per mercoledì alle 12. Le nazionalità dei migranti sono: Bangladesh, Sudan del Nord, Egitto, Etiopia, Eritrea e Pakistan. A Ravenna questo è il sesto sbarco dopo il primo del 31 dicembre 2022, ricorda infine la Prefettura.