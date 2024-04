Migranti a Ravenna, in arrivo la Life Support con 198 passeggeri: è il decimo sbarco

Arriverà a Ravenna a metà della prossima settimana la nave Life Support di Emergency con 198 migranti a bordo. Ad annunciarlo il prefetto Castrese De Rosa questa mattina nel corso della presentazione del progetto di prevenzione e informazione rivolto alla cittadinanza per prevenire le truffe. Il prefetto ha assicurato che sono in corso le verifiche necessarie per predisporre l’accoglienza dei migranti. Si tratta del decimo sbarco nel porto di Ravenna, il terzo per la nave Life Support.

La nave che arriverà tra mercoledì e giovedì trasporta migranti originari di Bangladesh, Siria, Pakistan, Eritrea, Egitto e Ghana. La Life Support al momento si trova a 40 miglia nautiche da Zuara (Libia). Secondo le disposizioni ministeriali, precisa il prefetto, le persone a bordo 171 uomini, 17 donne e 10 minori accompagnati resteranno tutte in Emilia-Romagna.

Le destinazioni

A Bologna ne arriveranno 45, a Ferrara 15, a Forlì-Cesena 20, a Modena 31, a Parma 19, a Piacenza 12, a Reggio Emilia 24, a Rimini 15 e 17 rimarranno a Ravenna. Sabato alle 12.30 il prefetto convocato una prima riunione di coordinamento dove si deciderà il luogo di sbarco e la struttura dove saranno effettuate le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di Polizia. In questo caso la banchina del Terminal crociere di Porto Corsini non potrà essere utilizzata per la presenza di navi da crociera, spiega la Prefettura.